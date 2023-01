Berufsporträt Im Job neue Welten erschaffen

Mein Weg in den Beruf Ich habe schon immer gerne gezeichnet und Computer gespielt. Als ich etwa 16 Jahre alt war, brachte mir eine Freundin einen Flyer der Privatschule mit, an der ich später einen Game-Art-Lehrgang belegte. Zunächst habe ich dort einen einwöchigen Schnupperkurs gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es schön zu sehen, dass man dafür bezahlt wird, den ganzen Tag zu zeichnen und sich Dinge auszudenken. Das war der Moment, in dem ich genau wusste, diesen Beruf möchte ich machen. Es gibt aber auch öffentliche Universitäten, die Studiengänge in Richtung Game Art anbieten.