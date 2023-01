Auf den Spuren eines Familienerbstücks Ratinger Krippe ist mehr als 100 Jahre alt

So lange Bruno Schleuter sich zurückerinnern kann, gehört die Krippe zur Familientradition. Schon als er ein kleiner Junge war, stand das Schmuckstück in jedem Jahr pünktlich zum Fest unter dem Christbaum. So ist es bis heute. Kurz vor dem letzten Weihnachtsfest machte sich der Ratinger daran, die Geschichte seiner Krippe zu recherchieren.