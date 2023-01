Gehaltsreport Bestbezahlte Berufe 2023 – in diesen Branchen verdienen Sie am meisten

Laut Stepstone spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, was die Top-Berufe angeht. Oft spielen bei hohen Gehältern ein hohes Maß an Verantwortung sowie tiefgreifendes Fachwissen eine Rolle. Diese Faktoren in Kombination mit einer entsprechend fundierten und meist akademischen Ausbildung sorgen für hohe Gehälter in verschiedenen Berufsgruppen. Außerdem spielt die Nachfrage am Markt eine zentrale Rolle.