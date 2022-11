„Paradise Now!" in der Johanneskirche

Szene aus „Paradise Now!" in der Johanneskirche. Foto: Szene aus "Paradise Now!" in der Johanneskirche.

Düsseldorf Kein Sakralkitsch: Uraufführung von Wolfgang Abendroths Oratorium „Paradise Now!“ beim Düsseldorf-Festival in der Johanneskirche.

So jung, so frisch und optimistisch wie jetzt beim Düsseldorf-Festival wurde die älteste Geschichte der Menschheit wohl noch nie erzählt: als Gleichnis für das Erwachsenwerden, in dem der Biss in den Apfel den Schritt in ein zwar mühevolles, aber auch selbstbestimmtes Leben markiert. Das neue Stück des Komponisten und Johanneskirchen-Kantors Wolfgang Abendroth, inspiriert vom Kinderbuch „Adam und Eva“ von Martin Baltscheit, entwickelte sich durch die Regie des Tänzers Takao Baba zu einer Tanz-Performance voller Fantasie.