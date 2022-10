Kinofilm „Black Adam“ : Ein Noch-Nicht-Held ohne Tiefgang

„Black Adam“ mit Dwayne Johnson in der Titelrolle ist gerade in den Kinos angelaufen. Mit dem amerikanischen Comic-Helden möchte das Haus DC den Marvel-Filmen Konkurrenz machen.

„Ich bin kein Held“ stellt Teth-Adam (Dwayne Johnson) unmissverständlich fest und schaut grimmig in die Weltgeschichte. Die Aussage irritiert. Schließlich wurde zu Beginn von Jaume Collet-Serras „Black Adam“ in einem Epilog von ermüdender Ausführlichkeit beschrieben, wie eben jener Mann vor 5000 Jahren als Sklave im nordafrikanischen Kahndaq gegen den örtlichen Despoten aufbegehrt hat, von einem Magier-Kollektiv mit übernatürlichen Kräften ausgestattet wurde und im Alleingang das Volk von der Tyrannei des finsteren Zauberherrschers befreit hat.

Als Melange zwischen Held und Schurke ist die Figur des „Black Adam“ angelegt, die schon seit 1945 durch die amerikanische Comic-Szene geistert und deren Lizenz in den 1970er-Jahren vom Hause DC gekauft wurde. Dort ist man heute stets auf der Suche nach Stoffen und Charakteren, die auf der Kinoleinwand mit dem Marktführer „Marvel“ konkurrieren können.

Aber wer in „Black Adam“ auf die Auflösung des klassischen Gut-Böse-Schemas als Grundpfeiler des Superhelden-Genres hofft, wird bitter enttäuscht. Um den übermächtigen Nicht-Helden aufs rechte Gleis zu bringen, reitet die „Justice Society“ ein, die sich als schnelle Eingreiftruppe der „globalen Stabilität“ verpflichtet fühlt. Die Vierer-Truppe um den Altersweisen Dr. Fate (Pierce Brosnan), der die Zukunft vorhersehen kann, und dem tatkräftigen Hawkman (Aldis Hodge) kann auch mit vereinten Superkräften nichts gegen den aggressiven Rächer ausrichten.

Als die Intergangster eine Krone mit dämonischen Kräften an sich reißen, müssen sich die Gerechtigkeitsgesellschafter mit Teth Adam zusammentun. Der gemeinsame Kampf gegen das ganz Böse wird für den unkontrollierbaren Wutmann zur umfangreichen Resozialisierungsmaßnahme. Der ehemalige Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson hat im Laufe seiner erfolgreichen Hollywood-Karriere als Familien-Entertainer stets darauf geachtet, dass in der Physiognomie des einschüchternden Hünen ein netter Kerl mit einem goldenen Herzen zum Vorschein kommt.

In „Black Adam“ kann er nun als finsterer Noch-Nicht-Held wieder seine grimmige Wrestler-Attitüde zur Schau stellen, mit digitaler Verstärkung die Gegner hoch in den Himmel schleudern und den Weg nach draußen direkt durchs Mauerwerk gehen. Aber Johnson gelingt es nicht, der Figur des Rächers, der mit seiner Wut eigene Traumata bekämpft, eine nachweisbare, seelische Tiefe zu verleihen.

Eigentlich hätte dieser Teth Adam das Zeug zu einem tragischen Helden im Shakespeare-Format. Aber der spanische Regisseur Jaume Collet-Serra, der auf den Liam-Neeson-Vehikeln „Non Stop“ (2014), „Run All Night“ (2015) und „Commuter“ (2018) seine internationale Karriere gründete, hält sich nicht mit differenzierten Charakterisierungen auf, sondern konzentriert sich auf die konventionelle Mechanik des Genreplots und die zahlreichen Action-Szenen, die vollkommen überfrachtet keinerlei choreografische Eleganz entwickeln.

In der Flut der Comic-Verfilmungen, die seit der Pandemie Hollywoods Filmindustrie dominieren, gehört „Black Adam“ zu den besonders entbehrlichen Werken und wird schon in zwei Wochen vergessen sein, wenn die lang erwartete Fortsetzung von „Black Panther“ des Konkurrenten Marvel in die Multiplexe eingespeist wird.