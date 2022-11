Harald Schmidt bekommt Radiosendung im WDR : „Lass uns doch mal was zusammen machen“

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 13 Bilder Das ist Harald Schmidt

Köln Nachdem er sich aus dem Fernsehen verabschiedet hat, gibt es Harald Schmidt nun zumindest im Radio. Was in seiner Show besprochen wird und wer an seiner Seite ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Harald Schmidt ist zurück - auf den Ohren. Der 65-Jährige Entertainer ist am 7. November in einer zweistündigen Radioshow im WDR zu hören, wie der Sender bekanntmachte.

Gemeinsam mit WDR 4-Nachrichtensprecher Joachim „Auge“ Augner, als dessen Fan sich der Moderator erst kürzlich in einer Sendung bei ebendiesem Radiosender outete, moderiert die Fernsehlegende die Sendung „Ein Abend mit Harald Schmidt“.

Lesen Sie auch Harald Schmidt wird 65 : Vom Witzreißer zum Welterklärer

Augner ist für Schmidt einer der Gründe, überhaupt Radio zu hören: „Wenn der Weltuntergang verkündet wird, dann möchte ich es von Auge hören. Er hat eben diese Stimme, dass auch bei einer schlechten Nachricht immer noch ein Rest von Hoffnung mitschwingt“, wie er laut WDR erklärt. Die beiden Männer hätten sich in der Sendung „Knispel am Sonntag“ von Heike Knispel kennengelernt, und es sei sofort gewesen, „als würden wir uns schon ewig kennen“.

In „Ein Abend mit Harald Schmidt“ ist Joachim Augner deswegen auch präsent und steuert die skurrilsten und spannendsten Nachrichtengeschichten des vergangenen Jahres aus NRW bei.