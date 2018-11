Sol Gabetta in Düsseldorf: Ein Leben fürs Cello

Düsseldorf Die Argentinierin Sol Gabetta ist in der Tonhalle zu Gast. Dort spielt sie Schumann.

Sol Gabetta ist zweifellos einer der beliebtesten Stammgäste im größten Düsseldorfer Konzertsaal, sie hat hier ihre Fans und Liebhaber, alle verehren sie für ihre wunderbar musikantische, springlebendige und zugleich ernsthafte Art, mit der sie Werke anpackt. Und wenn sie dann als Zugabe wieder dieses verschwörerische Solo-Stück des Komponisten Peteris Vasks spielt, bei dem sie am Ende auch summen muss, dann hält der ganze Saal den Atem an.

Jetzt kommt diese feine Künstlerin mit einem Werk, das sie seit vielen Jahren liebt, dem späten, in Düsseldorf komponierten Cello-Konzert von Robert Schumann. Dieses Werk hat es in der Musikgeschichte nicht ganz einfach gehabt, es hat ja auch fraglos seine Tücken, aber wenn es von einer hingebungsvollen Musikerin wie Gabetta gespielt wird, dann beginnt es zu blühen und wie von selbst zu erzählen.

Diese profunde Musikalität war schon früh an ihrem Spiel abzulesen. Die Legende geht, dass die 1981 geborene Künstlerin, Kind französisch-russischer Eltern, schon bei der Aufnahmeprüfung für einen musikalischen Kindergarten die Melodie von Vivaldis a-Moll-Cellokonzert singen konnte. Ihr Bruder wurde Dirigent, sie blieb beim Cello, dem sie so früh bereits ihre Stimme geliehen hatte, und gewann in der Folge Preise bei den wichtigsten Wettbewerbe, etwa den Tschaikowski- oder den ARD-Wettbewerb. In der Schweiz, wo sie seit langer Zeit in dem Örtchen Olsberg ihren Lebensmittelpunkt hat, rief sie zudem ein kleines, apartes Festival ins Leben; es heißt natürlich Solsberg.