„Känguru-Chroniken“ : Der Film kann mit den Büchern leider nicht ganz mithalten

Berlin Als Bücher sind die „Känguru-Chroniken“ ein Bestseller, nun verfilmt sie Dani Levy fürs Kino. Den Charme des Zwiegesprächs zwischen Beuteltier und Kabarettist vermag er jedoch nicht zu transportieren.

Als das Känguru an der Wohnungstür klingelte, um Eier und Mehl auszuleihen und schließlich auch Herd, Küche sowie die ganze Wohnung in Beschlag zu nehmen, war das der Beginn einer langen, tiefen Freundschaft. Nicht nur für den Nachbarn, dem der Kabarettist Marc-Uwe Kling seine Erzählerstimme verlieh, sondern auch für zahllose Leser und Hörbuch-Fans, die den „Känguru Chroniken“ schon bald Kultstatus zusprachen.

Seit 2009 veröffentliche Kling vier Teile, der erste Band ist mittlerweile in 21 Auflagen erschienen. In den Zwiegesprächen zwischen dem vorlauten kommunistischen Känguru und dem etwas antriebsarmen Kabarettisten, der keinesfalls Kleinkünstler genannt werden will, werden Gesellschaftskritik, Sozialphilosophie, popkulturelle Referenzen mit flapsigem Humor und einem ausgeprägten Sinn fürs Groteske vermischt. Nun bringt Dani Levy, der an seinen Komödienerfolg „Alles auf Zucker“ nie wieder so richtig anknüpfen konnte, die „Känguru Chroniken“ auf die Leinwand.