„Lovers Rock“ von Steve McQueen : Dieser Film hat einen Oscar verdient

Der britische Regisseur Steve McQueen („12 Years A Slave“) inszeniert in seinem großartigen neuen Film eine Partynacht im Jahr 1980. Reggae, Sommerliebe und Black Pride: „Lovers Rock“ ist ein Juwel.

Cynthia wird 17, deshalb räumen sie und ihre Freunde das Wohnzimmer leer, stellen eine Couch in den Garten, mischen schon mal Drinks und bauen Plattenspieler und Boxen auf. Es ist das Jahr 1980, heute Abend ist Party an der Ladbroke Road in Notting Hill, Eintritt 50 Cent, und drüben im Stadtteil Ealing machen sich parallel dazu Martha und Patty fertig: das schickste Kleid und Sonntagsschuhe, Haare machen und vorm Spiegel bisschen tanzen. Aber bitte nur so viel, dass man nicht schwitzt: „Dress to impress.“

Der knapp 70-minütige Film zeigt fast ausschließlich die Party, zu der sich Martha und Patty ohne das Wissen ihrer Eltern schleichen. Dort wird Reggae gespielt, die DJs legen Vinyl-Singles auf, der Bass drückt, und Parker B, der Chef am Turntable, ruft Feten-Kommandos und Tanzbefehle ins Mikro. In Slow Motion sieht man die toll gekleideten und gestylten Gäste tanzen. Die Zeit scheint zu gerinnen: Hände in Großaufnahme, kreisende Hüften, Lippen, und irgendwann fangen sogar die Wände an zu schwitzen. Kameramann Shabier Kirchner hat eine Apparatur verwendet, mit der er die Kamera über dem Kopf durch die Menge balancieren kann. Er taucht regelrecht ein in das Fest, der Zuschauer ist dabei, es ist sinnlich und unmittelbar.

Steve McQueen wurde mit „Shame“ berühmt und bekam für „12 Years A Slave“ den Oscar. „Lovers Rock“ veröffentlicht er als zweiten Film in seiner Reihe „Small Axe“, die sich mit schwarzer Kultur in Großbritannien beschäftigt. Der Titel der Anthologie zitiert ein Lied von Bob Marley, in dem es heißt: „So if you are the big tree / We are the small axe / Ready to cut you down“. McQueens Eltern sind aus der Karibik nach England gekommen, und in diesen Filmen zeigt der 51-Jährige, wie jene Generation ihre Lebensart gegen alle Widerstände pflegte und versuchte, die Fremde zur Heimat zu machen. Eine Kulturgeschichte des Black Pride. „Lovers Rock“ ist der einzige fiktionale Film in dieser Reihe, und er wurde inspiriert von McQueens Tante Molly, deren Eltern sie nicht zu Partys gehen lassen wollten. Ihr Bruder ließ ihr daher die Hintertür offen, damit sie samstags unbemerkt fortgehen und rechtzeitig zum Kirchgang wieder da sein konnte.