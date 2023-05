Hollywood, TV-Serien, Gastrollen Wenn es Sportstars zu Film und Fernsehen zieht

Ohnehin haben Sportstars in den USA auch bei Film und TV gute Chancen. Vor allem in den zahlreichen Sitcoms aber auch in Hollywood-Filmen sind Gastauftritte von Sportlern keine Seltenheit. So ist Shaquille O’Neal regelmäßig in Filmen von Adam Sandler zu sehen - zum Beispiel in „Kindsköpfe 2“ oder „Urlaubsreif“. 1994 startete seine Filmkarriere mit „Blue Chips“. Michael Jordan spielt in Space Jam und Boxer Mike Tyson erlangte auf der Kinoleinwand vor allem durch die „Hangover“-Filme bei der Generation, die ihn nicht als Boxer gesehen hat, Bekanntheit. Er spielte aber auch bei Scary Movie und Crocodile Dundee mit.