Werkschau : Filmmuseum ehrt Gena Rowlands

Das Haus widmet der Schauspielerin bis Ende März eine umfangreiche Filmreihe.

Ihr Leinwanddebüt als Vertragsschauspielerin des Filmstudios MGM gab sie 1958 in José Ferrers „High Cost of Loving“. In den 1960er Jahre startete sie ihren revolutionären Aufstieg. Mit ihrem damaligen Ehemann, Schauspielpartner und Regisseur John Cassavettes veränderte Rowlands mit ihren unabhängigen Filmproduktionen die US-Studiolandschaft. Sie widersprach der gängigen Ansicht der Studiobosse, die Filme als Kapitalanlage betrachteten.