Klassiker-Neuauflage : Lassie lebt jetzt in Deutschland

Info

Vorlage Lassie ist eine Hündin und lebte zunächst in Yorkshire. Sie wurde von dem britisch-amerikanischen Schriftsteller Eric Knight geschaffen, der 1938 die Kurzgeschichte „Lassie, Come Home“ in der „Saturday Evening Post“ veröffentlichte.

Film 1943 kam der erste Lassie-Film „Lassie, Come Home („Heimweh“) mit der zehn Jare alten Elizabeth Taylor in die Kinos. Die Produktion lehnte sich stark an die Vorlage an. Lassie wurde derartig populär, dass sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam.