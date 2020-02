Billie Eilish : Das ist der neue James-Bond-Song „No Time To Die“

Das ist der neue James-Bond-Song „No Time To Die“

London Bond-Fans müssen sich bis zum Kino-Start des neuen Agentenfilms noch bis April gedulden. Immerhin der Soundtrack zu „Keine Zeit zu sterben“ ist jetzt da. So hört sich der Song von Billie Eilish an.

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish („Bad Guy“) hat in der Nacht auf Freitag ihren Titelsong zum kommenden James-Bond-Film „No Time To Die“ (deutscher Titel: „Keine Zeit zu sterben“) präsentiert. Das gleichnamige Lied, eine ruhige Ballade im klassischen 007-Sound, wurde um 1:00 Uhr nachts deutscher Zeit auf den gängigen Streaming-Diensten veröffentlicht.

Mit 18 Jahren ist Eilish die bisher jüngste Künstlerin, die einen Song für die berühmte Agentenfilm-Reihe eingesungen hat. Auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer und der frühere Gitarrist der Band The Smiths, Johnny Marr, wirkten an „No Time To Die“ mit.