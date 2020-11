„Weather Report“ bei Youtube : David Lynch orakelt im Kreativbunker

Der Kultregisseur sendet jeden Morgen einen Wetterbericht aus seinem Keller. Die auf angenehme Weise unheimlichen Clips kann man bei Youtube abrufen.

Jeden Morgen sitzt David Lynch in einem Kellerraum an einer Werkband und begrüßt die Zuschauer. Im Vordergrund sieht man einen Schraubstock. Hinter dem Regisseur von „Blue Velvet“ und „Inland Empire“ gibt es oben in der Wand einen kleinen Fensterschlitz, durch den tastet sich die Sonne herein. Zur Choreografie gehört, dass Lynch sich kurz umdreht und mit dieser gepressten David-Lynch-Stimme sagt: „Here in L. A. a clear morning, very still right now.“ Der Satz ist immer gleich, denn in Los Angeles ist es morgens immer klar.

„A lot is going on in the world“, orakelt Lynch am 27. Oktober. Einmal gedenkt er der Einwohner von New Orleans, die wieder von einem Sturm heimgesucht wurden. Und am 26. Oktober kündigt er an, dass „bessere Zeiten kommen, aber noch nicht da sind“. Dazu gibt er jeweils eine Song-Empfehlung, die er aber nur ausspricht, nicht anspielt: „Roads“ von Portishead etwa, „House Of the Rising Sun“ von den Animals oder etwas von Captain Beefheart. Am 30. Oktober ehrt er die Postboten, von denen ja gerade so viel abhinge und zitiert „Please Mr. Postman“ von den Marvelettes.