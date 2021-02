Kirchen in Radevormwald : Video-Aktion der Gemeinde zum Valentinstag

Radevormwald Die reformierte Gemeinde ruft dazu auf, kleine Clips zum Thema Liebe zu senden, die dann zu einem längeren Video zusammengeschnitten und auf Youtube gezeigt werden sollen. Einsendeschluss ist Dienstag in einer Woche.

In zwei Wochen ist Valentinstag: Am 14. Februar geht es um Liebe und Romantik. Der Tag hat einen kirchlichen Hintergrund. Der heilige Valentin soll Liebespaare christlich getraut haben, obwohl der römische Kaiser dies verboten hatte. Valentin soll den Paaren auch Blumen aus dem eigenen Garten geschenkt haben.

Die reformierte Kirchengemeinde und das Musik-Duo „100 Prozent“ (Carmen und Daniel Falk) starten zum Valentinstag nun ein gemeinsame Videoprojekt. Zum 14. Februar soll ein Video veröffentlicht werden, in dem Menschen kurz erzählen können, was ihnen die Liebe bedeutet. Carmen und Daniel Falk spielen moderne geistliche und weltliche Liebeslieder ein, Pastor Dieter Jeschke gibt einen biblischen Impuls zum Thema: „Liebe – das schönste Geschenk Gottes für die Welt“.

Das Video soll dann an Pastor Jeschke geschickt werden. Aus den Kurz-Videos wird eine Collage geschnitten. Wer mitmachen will, aber nicht die Handynummer von Pastor Jeschke hat, kann sich unter 02195 1044 melden. Das Projekt ist nicht an eine Konfession oder an einen bestimmten Wohnort beschränkt. Es wird gebeten, den Beitrag bis Dienstag, 9. Februar, zu schicken. Das Video wird dann auf YouTube veröffentlicht.