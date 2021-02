Kultur für Kinder in Kempen : Youtube-Clips aus einer „Tierisch netten WG“ im Lockdown

Kempen Immer montags melden sich „Paco, Katz und Co. - Eine tierisch nette WG“ auf dem Youtube-Kanal der Stadt Kempen. Die Puppen werden hand-gespielt, die kurzen Filme sollen Kinder im Lockdown aufmuntern. Auch Erwachsene haben dabei ihren Spaß.

„Wir sind alle schlafgestört“, stöhnen Paco, Katz und Co, die Tiere aus einer Berliner Wohngemeinschaft. Sie wälzen sich im Bett herum, bis sie auf die Idee kommen, Rumpel, den einzigen aus der bunt zusammengewürfelten Wohngemeinschaft, der tatsächlich tief und fest schlummert, darum zu bitten, eine Geschichte zu erzählen. Sie wissen: Sein Vortrag ist immer so langweilig, dass die anderen garantiert einschlafen. Wie sich zeigt, funktioniert es.

„Live aus der Hauptstadt“ melden sich seit dem 26. Januar jeden Montagmorgen „Paco, Katz und Co. – Eine tierisch nette WG“ auf dem Youtube-Kanal der Stadt Kempen. Die tierischen Puppen werden hand-gespielt von Anna Wagner-Fregin und Daniel Wagner vom Theater im Bergmannkiez in Berlin. Beide sind in Kempen nicht unbekannt. Im letzten Schuljahr spielten sie für die Grundschüler der GGS St. Hubert das Stück „Einmal Schneewittchen, bitte“. Nun hatte Miriam Pankarz vom Kulturamt Kempen die Idee zu den Aufmunterungsfilmen. Nicht nur, dass die Kultur derzeit brachliegt. Aus eigener Erfahrung weiß Pankarz, dass Homeschooling und der eingeschränkte Kindertagesstättenbetrieb die Kinder (und ihre Eltern) hart trifft.

So kam sie auf die Idee, „einen Film zur positiven Ablenkung“ produzieren zu lassen. „Denn gute Stimmung können wir wohl alle bestens gebrauchen“, so Pankarz. In Kooperation mit den Kulturwerken Monheim wurden im Theater im Bergmannkiez kleine, fünfminütige Filme in Auftrag gegeben.