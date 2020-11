Dokumentation „The Booksellers“ : Goethe geht wieder

Die Zahl der Antiquare wird immer kleiner. US-Regisseur D. W. Young hat dem Berufsstand nun die Dokumentation „Booksellers“ und der Düsseldorfer Fotograf Hartmut Bühler eine Ausstellung gewidmet. Beides war im Atelier-Kino zu sehen.

In Düsseldorf sind es zehn, die sich nach wie vor behaupten und die Hartmut Bühler fotografiert hat. Seine Porträts sollten nach der Vernissage im November im Foyer des Kinos zu sehen sein. Da das Atelier bis Ende des Monats Corona-bedingt schließt, wird die Ausstellung „Düsseldorfer Antiquare contra Amazon“ verlängert. „Wir werden sicher auch ‚Booksellers‘ nach dem Lockdown noch einmal spielen“, verspricht Somnitz. Die Dokumentation zeigt die Entwicklung der Antiquariatsszene in den USA am Beispiel von New York City, mit zum Teil familiengeführten Geschäften, die seit mehreren Generationen bestehen und um ihre Existenz fürchten müssen.