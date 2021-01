YouTube-Filmchen für Leverkusen : Musikschule porträtiert Instrumente

Leverkusen Auf YouTube stellen die Dozenten Querflöte, Baglama und Co. vor. Die Musikschule entwickelte individuelle Konzepte für Videos zu 24 Instrumenten und Fächern.

Gerade in der Not, wenn man gezwungen ist, gewohnte Pfade zu verlassen, ist Kreativität gefragt. Und so führen Lock-Down und Kontaktbeschränkung auch im Bereich der Musikpädagogik und der Musikschule der Stadt Leverkusen zu neuen Blickwinkeln und kreativen Ideen – besonders im Bereich der Digitalisierung.