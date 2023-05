Düsseldorfer Literaturpreis an Nico Bleutge Vom nächtlichen Blick auf den Campo Verano

Gleich zu Beginn des Festakts gab es eine „Spotlight-Lesung“ mit vier kleinen Gedichten des Preisträgers. Man hörte bunte Szenen aus der Kinderwelt, da wo diese sich mit Naturbildern kreuzt. Auch Tobias Lehmkuhl verwies in seiner Laudatio auf die lyrische Verbindung von Kind und Natur, vor allem bei den zahlreichen Tieren, die in den verschiedenen Zyklen des Buchs auftauchen. Denn: „Niemand ist dem Tier so nah wie ein Kind.“ Als Hommage an seinen kunstinteressierten Vater lässt Nico Bleutge aber auch eine brennende Giraffe aus einem Gemälde von Salvador Dalí in seinem Vers-Universum erscheinen.