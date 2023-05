Tod von Tina Turner Fans und Prominente trauern um Rocklegende Tina Turner

Die Schauspielerin Angela Bassett, die die Sängerin in der 1993 erschienenen Filmbiografie “What's Love Got to Do With It„ verkörperte, würdigte Turner als Frau, die auch schlimmer Erfahrungen zur “Veränderung der Welt„ genutzt habe. Turner habe anderen vorgelebt, “wie eine schöne Zukunft voller Liebe, Mitgefühl und Freiheit aussehen sollte„.