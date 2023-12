Immobiliendeal in Düsseldorf Altes Comenius-Gymnasium soll an Internationale Schule verkauft werden

Aus dem alten Comenius-Gymnasium soll eine Internationale Privatschule werden. Der Stadtrat gab jetzt in nicht öffentlicher Sitzung grünes Licht. Käufer ist Peter Soliman, der Geschäftsführer und Inhaber der International School on the Rhine GmbH (ISR) in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss ist und 2020 einen Kindergarten am Niederkasseler Kirchweg eröffnete, also in unmittelbarer Nähe zum alten und neuen Schulstandort an der Comeniusstraße 1. Laut unserer Redaktion vorliegender Ausführungen für den Stadtrat sind zehn Millionen Euro als Verkaufspreis vereinbart. CDU und Grüne wollen dieses Geld nun für eine aktivere Bodenpolitik und damit den Ankauf von Flächen nutzen.