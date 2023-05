Nachruf auf Tina Turner Die Rebellin mit der Jahrhundert-Stimme

Sie sang „What’s Love Got To Do With It“ und „Private Dancer“, dann „The Best“ und den Bond-Song „Golden Eye“, und sie schaffte es, eine in den Jahren und mit all den Erfahrungen um so wahrhaftiger gewordene Art der Weiblichkeit auf die Bühne zu bringen. Sie wurde zum role model, zum Vorbild. Der Stimme von Tina Turner haftete nun etwas Geheimnisvolles an, sie verband Melancholie und Gefahr. Da schwang so viel Kraft mit, so viel Sehnsucht auch. Sie war die Stimme der Energie, der Selbstermächtigung. Und wer sie je live gesehen hat, 2009 in Köln zum Beispiel, der fuhr danach ein Jahr lang ohne Dynamo Fahrrad und hatte trotzdem genug Licht.