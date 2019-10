Kulturfest : Die „Straße der Romantik“ feiert sich

(RP) Die sogenannte Straße der Romantik mitten in der Düsseldorfer Carlstadt nimmt Konturen an. Und damit diese auch viele erleben können, gibt es jetzt am Samstag, 26. Oktober, ein großes Kulturstraßenfest: Von 11 bis 17 Uhr lädt das Heinrich-Heine-Institut gemeinsam mit weiteren Kultureinrichtungen an der Bilker Straße dazu ein.

Das Fest begleitet die Sonderausstellung „Ideen! Zur Straße der Romantik und Revolution“ und will den Mitmach-Charakter dieser Schau wieder aufgreifen.

Im Zentrum des Fests steht das Heinrich-Heine-Institut mit seinem Programm. Der Schauspieler und Musiker Matthias Fuhrmeister ist mit seiner Performance „Heine – pur + on the rocks“ zu erleben, Denkmalarchitekt Stephan Strauß berichtet über Stadtgeschichtliches, während das French Blue Quartett für die musikalische Untermalung sorgt. Zu den romantischen Höhepunkten dürfte eine Buchvorstellung gehören: Die Wissenschaftlerin Irmgard Knechtges-Obrecht präsentiert ihr neues Werk „Clara Schumann – Ein Leben für die Musik“ (wbg-Theiss, 257 Seiten, 25 Euro), pünktlich zum 200. Geburtstag der großen Konzertpianistin, Komponistin und Ehefrau von Robert Schumann. An diesem Tag zeigt die Bilker Straße, was sie kulturell so alles zu bieten hat: Neben dem Heine-Institut, das seine Sonderausstellung sowie die Dauerausstellung mit Exponaten von der Handschrift der Loreley und einer Haarlocke des Dichters bis zum bekannten Portrait von Gottlieb Gassen zeigt, ist das Rahmenmuseum Conzen geöffnet, die Galerie Beck und Eggeling, das Düsseldorfer Marionettentheater, das Institut Français, das Hinterhaus der Bilker Straße 12 mit seinen Ateliers sowie die Kulturkneipe Destille: mit Führungen, Blicken hinter die Kulissen und einer offenen Lesebühne im Lokal.

Darüber hinaus finden etliche Führungen mit Dieter Süverkrüp und Kuratorin Gaby Köster, der Freifrau von Kö, den Musikwissenschaftlern Nina Sträter und Karsten Lehl, der stellvertretenden Direktorin des Stadtmuseums Sigrid Kleinbongartz, der stellvertenden Leiterin des Stadtarchivs Julia Lederle-Wintgens und Sabine Brenner-Wilczek, Direktorin des Heinrich-Heine-Instituts, statt.