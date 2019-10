Comic : Asterix trifft diesmal auf Generation Greta

Köln Im 38. Band haben es die tapferen Gallier unter anderem mit der aufmüpfigen Dorfjugend zu tun.

(dpa) Die Niederlage von Alesia im Jahr 50 vor Christi war bis jetzt das große Tabu in den Abenteuern des Comic-Helden Asterix. „Alesia? Ich kenne kein Alesia! Ich weiß nicht, wo Alesia liegt! Niemand weiß, wo Alesia liegt“ – mehr hatte Dorfchef Majestix über das gallische Trauma nicht zu sagen. Im neuen Band „Die Tochter des Vercingetorix“ erfahren wir erstmals mehr über den legendären Arverner-Häuptling, der Caesar seine Waffen derart schroff vor die Füße warf, dass der römische Kaiser vor Schmerzen nur so jaulte.

Vercingetorix – eine historisch verbürgte Figur – hatte sich bei der Schlacht in Burgund dem römischen Feldherrn geschlagen geben müssen. Was aber kein Lateinschüler je in Caesars Schinken „Der Gallische Krieg“ zu lesen bekam: Der Arverner-Fürst soll auch eine Tochter gehabt haben. Jedenfalls haben sich die beiden „Asterix“-Macher Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) das für das nunmehr 38. Abenteuer ausgeheckt. Das Heft ist seit heute auch hierzulande im Handel.