Animationsfilm „Die Addams Family“ : Zuhause ist es schrecklich-schön

„Die Addams Family“ kehrt erstmals in einem Animationsfilm zurück.

Optisch liefern Regisseur Conrad Vernon („Shrek“, „Madagascar 3“) und Co-Regisseur Greg Tiernan einen liebevoll-gruseligen Augenschmaus. Der Animationsstil erinnert an Tim Burtons „Nightmare before Christmas“ und die Vampir-Reihe „Hotel Transsilvanien“: Die Figuren sind plastisch, das Setting ist fantasievoll.

Die Story holt auch Addams-Unkundige ab. Die Hochzeit der düsteren Morticia und des heißblütigen Gomez im Kreise ihrer seltsamen Verwandtschaft wird von Normalbürgern gestört, die diese ihnen fremde Gesellschaft vertreibt. Sie flüchten in ein dunkles Anwesen. In diesem neuen Zuhause werden die Kinder geboren und groß, die melancholische Wednesday und ihr Streiche spielender Bruder Pugsley. Alles könnte so schrecklich-schön sein, wäre da nicht Wednesdays pubertäres Verlangen nach Ausbruch aus diesem Familien-Idyll und die Konfrontation mit der Vorzeige-Siedlung „Assimilation“ am Fuße des Addams-Hügels. Denn die ist das genaue Gegenteil der Addams: pastellfarben-bunt, vordergründig gut gelaunt, angepasst.