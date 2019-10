Kunstmarkt : Kompass: Gerhard Richter bleibt wichtigster Künstler

Köln (dpa) Gerhard Richter hat es mal wieder geschafft. Auch 2019 steht der in Köln lebende Maler an der Spitze des sogenannten Kunstkompass, eines der wichtigsten Künster-Rankings. Bedeuten ihm solche Listen noch etwas?

Wie kann es eigentlich sein, dass Richter seit 16 Jahren Platz eins belegt – wo er doch mittlerweile kaum noch aktiv ist? Die Wahrheit ist, dass Richter gar nichts mehr machen muss, er liegt nach dem Punktesystem des „Kunstkompass“ sowieso uneinholbar weit in Führung. In Ausstellungen und Fachartikeln spielt er ständig eine Rolle, da kommt kein anderer mit. An den Schulen ist Richter mittlerweile sogar fester Bestandteil im Kunst-Leistungskurs.