Projekt in der Innenstadt : Das wollen die Düsseldorfer für den Heinrich-Heine-Platz

Die neue Animation des Heinrich-Heine-Platzes zeigt den Platz frei vom Autoverkehr in Richtung Kasernenstraße – und mit einem näher an die Straße gerückten Pavillon. Foto: David Chipperfield Architects/David Chipperfield

Düsseldorf Bei einem Workshop konnten Interessierte am Donnerstagabend ihre Ideen für den Platz am Carschhaus einbringen. Präsentiert wurde auch eine mögliche neue Verkehrsführung.

Die Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes könnte mit einer komplett neuen Verkehrsführung einhergehen. Bei einem öffentlichen Workshop im Humboldt-Gymnasium skizzierte die Ingenieurgesellschaft Lindschulte am Donnerstagabend eine mögliche Variante, bei der der Schwenk der Heinrich-Heine-Allee nach rechts zur Kasernenstraße entfiele. Der Verkehr würde an dieser Stelle weiter geradeaus auf die Breite Straße geführt, der Heine-Platz wäre in Richtung Stadtbrückchen nicht mehr durch Autoverkehr begrenzt.

Damit würde eine Idee aus der Animation von Architekt David Chipperfield aufgegriffen, die er im Auftrag des Carschhaus-Eigentümers Signa entworfen hatte. „Wir fanden die Idee gut und wollten deshalb diese Skizze haben“, sagte Planungsdezernentin Cornelia Zuschke am Rande der Veranstaltung: „Denn damit würde viel Platz frei für die weitere Gestaltung. Und der Straßenraum würde das auch hergeben.“

Info Musikpavillon ist nicht das Original Bauwerk Der Pavillon, der heute auf dem Heine-Platz steht, ist ein Nachbau, der 1984 aufgestellt wurde. Historie Das Original stand auf dem Alleeplätzchen am Ende der Heinrich-Heine-Allee. Er musste 1922/24 dem Neubau des Wilhelm-Marx-Hauses weichen.

Viele Zuhörer waren zum Workshop gekommen, und der Vorschlag gefiel nicht wenigen. „Ich bin ein Fan dieser Verkehrsführung“, sagte etwa CDU-Planungsexperte Alexander Fils. Er schlug obendrein vor, die Theodor-Körner-Straße nur noch einspurig in Richtung Kö befahren zu lassen und so mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Das wäre auch im Sinn von Rechtsanwalt Rainer Maschmeier, der das dort gelegene Hotel Breidenbacher Hof vertritt: „Aktuell wenden viele Autos in unserer Vorfahrt – das führt zu gefährlichen Situationen.“

Maschmeiner brachte die Möglichkeit ins Gespräch, den Musikpavillon vom Heine-Platz in die Nähe des Standesamts an der Inselstraße zu versetzen. Er könne auf einem runden Platz als eine Art Hochzeitspavillon fungieren. Auch viele andere finden die Zukunft des Pavillons wichtig – allerdings sehen ihn nicht alle zwangsläufig an seinem bisherigen Standort: „Der muss in den Hofgarten“, sagte etwa Gottfried Bößen, Vertreter eines Hauseigentümers an der Heinrich-Heine-Allee: „Dort könnte er endlich öfter bespielt werden.“

Viele Düsseldorfer wünschen sich, dass der Platz am Eingang der Altstadt mit seiner Neugestaltung an Aufenthaltsqualität gewinnt. „Zum Beispiel wären mehr Sitzgelegenheiten schön“, sagt Joel Schmitz, der in der Stadtmitte lebt und öfter am Heine-Platz vorbeikommt. „Ich persönlich würde den Pavillon am Liebsten dort behalten. Und mir würde außerdem ein Brunnen gefallen.“ Fred Heymann, der in der Altstadt lebt, plädiert dafür, den Fahrradverkehr künftig keinesfalls über den Platz laufen zu lassen. Außerdem will er, dass die jetzigen Bäume möglichst erhalten bleiben.

Die breite Treppe, die ins Carschhaus-Untergeschoss führen soll, soll auch selbst Aufenthaltsqualität haben. Foto: David Chipperfield Architects/David Chipperfield