Gesamtschule aktiv : Jugendliche bauen Nistkästen und gestalten Plakate

Bei den Projekttagen fertigten die Schüler Nistkästen an, Heinz-Josef van Aaken (l.) war ganz angetan. Foto: ja/Schule

KEVELAER An zwei Aktionen beteiligte sich die Gesamtschule kurz vor den Ferien.

Auch an der Gesamtschule waren die Kinder und Jugendlichen kurz vor den Ferien aktiv. „Wenn wir etwas für die Natur tun wollen, müssen wir es vor Ort anpacken!“ Mit dieser Motivation griffen die Lehrer Frank Maubach und Klaus Mohn gemeinsam mit Schülern der Jahrgangsstufen sieben und acht das Motto der aktuellen Ausschreibung des Fachverbands der Tischler NRW sowie der Natur- und Umweltschutzakademie NRW – „Der frühe Vogel“ – auf. Bei den Projekttage fertigten sie in Kooperation mit der Kevelaerer Tischlerei Holzbau und Holztechnik van Aaken Vogelnistkästen an. 38 Nisthilfen konnten die zehn Schüler nach drei Tagen auf dem Schulfest präsentieren. Techniklehrer Frank Maubach zeigte sich dankbar für das Angebot von Firmeninhaber Heinz-Josef van Aaken, der sich mit Freude bereit erklärt hatte, Material und Arbeitsstunden für das Projekt einzusetzen.