Besonderer Gottesdienst in Viersen-Dülken : Maria 2.0 geht am Samstag weiter

Dülken Nach einem von Frauen gestalteten Gottesdienst im Mai geht in der Dülkener Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter die Aktion „Maria 2.0“ an diesem Wochenende weiter.

„Wir planen, gemeinsam neue Wege zu gehen, indem wir zunächst die Vorabendmessen am Samstag, 20. Juli, und nach den Ferien am 21. September in St. Cornelius jeweils um 18.30 Uhr wieder besonders gestalten werden“, kündigt Mitinitiatorin Martina Beinhoff an.