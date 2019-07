Mütter in Düsseldorf : Baby Anton hilft Mama beim Bauch-weg-Training

Schwitzen mit Anton: Irina Neumann aus Gerresheim besucht mit Anton den Kurs „Fitdankbaby“ bei Sportwissenschaftlerin Heike Schulz. RP-Foto: Andreas Endermann. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Rückbildungsgymnastik für frischgebackene Mütter ist nur eines von vielen Angeboten der Elternschule an der Uni-Klinik. Auch für Väter sind interessante Kurse dabei.

Von Ralph Kohkemper

Anton hat Spaß, dabei schaukelt es kräftig, es geht hin und her. Und die Mama gerät ins Schwitzen. Das ist Sinn der Sache. Sie möchte Gewicht verlieren. Das tut sie auch – auch dank Anton. Der Kleine ist neun Monate alt und mit einer übergroßen elastischen Binde vor den Bauch von Mutter Irina Neumann geschnallt. Die steckt in Turnschuhen und Sportdress. Und los geht es. 75 Minuten lang.

„Fitdankbaby“ heißt der Kurs, den die Trainerin und studierte Sportwissenschaftlerin Heike Schulz gibt. Er ist eines von vielen Angeboten der neuen Elternschule des Universitätsklinikums Düsseldorf. Sie liegt direkt gegenüber der Frauenklinik. Auf dem Stundenplan stehen alle Formen der Vor- und Nachsorge – von Geburtsvorbereitungskursen über die Stillberatung bis zur Babypflege und -massage. Stella Monaca, seit zehn Jahren Hebamme und selbst zweifache Mutter, ist die Koordinatorin. Das Ziel ist es, den Start ins Familienleben so angenehm wie möglich zu gestalten.

Info Elternschule auf einen Blick Wo Die Elternschule im Universitätsklinikum Düsseldorf hat die renovierten Räume im Gebäude 13.77, Moorenstraße 5, bezogen. Dort befinden sich auch das Stillcafé und die Kursräume. Väterabende in der Bibliothek der alten Frauenklinik, gegenüber (Gebäude 14.24) Wann Stillcafé donnerstags, 9.30 bis 11.30, nächster Väterabend am 20. August, 18.30 Uhr, Anmeldung unter www.vaeterabend.de Für wen Das Angebot richtet sich an alle werdenden oder jungen Eltern in Düsseldorf. Unterstützt wird es vom Verein unifamily, der sich unter anderem um die Verbesserung der Betreuung werdender Eltern kümmert. Mehr dazu unter www.uniklinik-duesseldorf.de/ukd-elternschule

Dafür gibt es eigens Abende ausschließlich für die werdenden Väter. Damit möchte man im Universitätsklinikum „eine Lücke im Angebot“ schließen. In lockerer Gesprächsrunde – wahlweise auch mit männertypischen Snacks und Getränken, heißt es auf der Homepage – dürfen die Väter in Spe alle Fragen stellen, die sie sich in Gegenwart der hochschwangeren Partnerin vielleicht nicht trauen. Der „Väterabend“ ist eine reine Männerrunde. Auch vorne steht ein Mann, Dr. Carsten Hagenbeck, Oberarzt der Frauenklinik und Koordinator des Perinatalzentrums. Der Bedarf ist offenbar groß, die Abende sind in der Regel schnell ausgebucht.

In den Vorbereitungskursen werden Eltern über alle Eventualitäten der Geburt informiert, betont Stella Monaca. Auch und gerade der werdende Vater. Der stehe ja manchmal etwas hilflos daneben, und sollte manches tunlichst lassen. Scherze zum Beispiel kämen bei der Gebärenden meist nicht so gut an, sagt die Hebamme. Überhaupt müssten sich werdende Väter darauf einstellen, erläutert Monaca, dass die Frau sich in einer absoluten Ausnahmesituation befinde. Für den liebenden Gatten habe sie dann nicht immer nur ein nettes Wort. Händchenhalten helfe oft. Aber der weibliche Händedruck unter der Geburt könne für den Mann schon mal recht schmerzhaft sein. Es sollen, erzählt Monaca, werdende Väter auch schon mal gebissen worden sein.

Ob bei den Väterabenden auch nach dem Stillen gefragt wird, weiß Stella Monaca nicht. Aber dafür gibt es ja auch das neue Stillcafé. Dort können sich Eltern, meistens sind es natürlich die Mütter, über alle Facetten des Themas informieren. Dort gibt es eine Beratung und die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs von Mutter zu Mutter. Und die Hebamme kennt selbstredend den Klassiker aller Fragen. „Wie oft darf ich mein Kind stillen?“ Da hätten Großmütter und Tanten immer noch viele vermeintlich gute Tipps parat. Dabei, sagt Monaca, gibt es letztlich nur eine Antwort: „Sie dürfen Ihr Kind so oft stillen, wie Sie wollen und können.“ Und noch eine Lücke will die Elternschule schließen. Hebammen für die Nachsorge zu finden ist oft ein Problem. Es gibt schlicht zu wenige. Deshalb wurde eine Wochenbett-Ambulanz eingerichtet, an die sich junge Mütter jederzeit wenden können.

Vor einer Geburt möchte das Team der Elternschule den Müttern vor allem die Angst nehmen, die Angst vor den Schmerzen und vor möglichen Komplikationen. „Wir informieren immer über alles, was wir tun“, sagt Stella Monaca. „Und wenn es mal schnell gehen muss, dann sagen wir so etwas wie: ,Vertrauen Sie uns, wir müssen das jetzt machen, ich erkläre es später‘.“