Unwetter drohen : Parookaville hat das Wetter genau im Blick

Weeze Die Wetteraussichten für den Festival-Samstag sind nicht so günstig. Es soll regnen und eventuell Unwetter geben. Die Veranstalter sind vorbereitet.

Über den Ärmelkanal soll sich ein Regenfrontensystem nähern, das am späten Nachmittag den Niederrhein erreichen soll. „Dann wird es vom Westen her Schauer geben, diese nehmen im Laufe des Nachmittags zu“, so Ulrich Zenkner vom Deutschen Wetterdienst. Später seien am Niederrhein Starkregen und Unwetter möglich. Punktuell könnten die Unwetter heftiger und mit Hagel ausfallen. Dann seien schwere Sturmböen mit Windstärke 10 (90 Stundenkilometer) möglich. So etwas sei allerdings oft lokal begrenzt. Im Klartext: Wenige Kilometer neben einem Unwetter kann es schon wieder ganz anders aussehen.