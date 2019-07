Auftakt zur Drittliga-Saison : Unentschieden zwischen 1860 und Preußen Münster

Das Stadion an der Grünwalder Straße in München. Foto: dpa/Andreas Gebert

München 1860 München und Preußen Münster haben mit einem Unentschieden die Drittliga-Saison 2019/20 eröffnet. Ein Ex-Fortune traf zur zwischenzeitlichen Führung für die Münsteraner.

Kein Sieger zum Auftakt: 1860 München und Preußen Münster haben sich im ersten Saisonspiel der 3. Fußball-Liga 1:1 (0:1) getrennt. Julian Schauerte (32.) hatte Münster im Duell der Traditionsklubs in der ersten Hälfte in Führung gebracht, Philipp Steinhart (51.) sorgte kurz nach der Pause per Foulelfmeter für den Ausgleich der Gastgeber.