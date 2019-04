„Praktisch Faktisch“ - Der Wissenspodcast : Was man auf einem Hausboot in Indien erlebt

„Praktisch faktisch“ ist der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Foto: Rheinische Post/Phil Ninh

Düsseldorf Unsere Podcasterin Susanne Hamann hat Urlaub auf einem Hausboot in Indien gemacht. Was sie dabei erlebt hat, ob es schwierig ist, in Indien zu reisen und worauf man achten sollte, erzählt sie im Gespräch mit Henning Bulka.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Susanne Hamann Henning Bulka Vonund Henning Bulka Autorendetails aufklappen Henning Bulka (hebu) ist Chef vom Dienst Online bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil Susanne Hamann Autorendetails aufklappen Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft, Soziales und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören. zum Autorenprofil

Jede Woche Donnerstag widmen wir uns einer neuen Frage in „Praktisch Faktisch“ - dem Wissenspodcast. Sie haben eine Anmerkung oder eine konkrete Frage, die wir beantworten sollen? Schreiben Sie uns gerne an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Wir finden für jedes Thema den richtigen Experten!

Abonnieren lässt sich der Podcast via iTunes, auf Spotify oder ganz klassisch über den RSS-Feed für die Podcast-App Ihrer Wahl: http://podcasts.rp-online.de/gutleben/feed/podcast/

Hier finden Sie weitere Folgen von „Praktisch Faktisch“:

Folge 32: Richtig scheiden lassen - wie verhindert man den Rosenkrieg?

Folge 31: Keine Liebe mehr - Wie trennt man sich richtig

Folge 30: Insektensterben - sollten wir Vögel jetzt auch im Sommer füttern?

Folge 29: Vergewaltigt, misshandelt - warum Opfer teils jahrelang schweigen

Folge 28: Ist HIV jetzt heilbar? „Düsseldorfer Patient“ macht Schlagzeilen

Folge 27: Warum Migräne schlimmer als normaler Kopfschmerz ist

Folge 26: Kann man Affären verzeihen?

Folge 25: Wie funktionieren eigentlich Suchmaschinen im Netz?

Folge 24: Gibt es in 100 Jahren keine Insekten mehr?

Folge 23: Welche Dinosaurier lebten eigentlich in NRW?

Folge 22: Hilfe, mein Partner ist sexsüchtig!

Folge 21: Wie wird man eigentlich Astronaut?

Folge 20: Wie schaffe ich es, dass mein Hund nicht bellt?

Folge 19: Macht Musik krank?

Folge 18: Wie geht man damit um, wenn das Kind homosexuell ist?

Folge 17: Wie geht eigentlich Intervallfasten?

Folge 16: Fünf Geschenktipps für Paare

Folge 15: Warum radikalisieren sich Menschen?