Vortrag von Philip Banse in Düsseldorf : Der „Lage der Nation“-Macher erklärt, wie man mit Podcasts Geld verdient

Düsseldorf Bei der Landesanstalt für Medien in Düsseldorf erklärte Philip Banse von „Lage der Nation“, wie er sein Leben durch seinen wöchentlichen Podcast finanziert.

Wer Podcasts hört, kennt die „Lage der Nation“ – einer der ältesten und erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, regelmäßig in den Top 10 verschiedener Podcast-Charts vertreten und mehrfach preisgekrönt. Für Podcastmacher aber noch interessanter: Die „Lage der Nation“ bringt Geld. Wieviel, das wollte „Lage“-Host Philip Banse am Dienstag in seinem Vortrag bei der Landesanstalt für Medien (LfM) nicht verraten. Der Berliner Journalist sagte aber in seiner Keynote beim Media Innovation Day, er könne von den Einnahmen leben, die Infrastruktur für den Podcast bezahlen und noch zwei bis drei Freelancer, die organisatorische Aufgaben übernehmen. Vier Säulen habe sein Finanzierungsmodell, sagte Banse: „Drei, mit denen wir gerechnet haben, und eine Überraschung.“