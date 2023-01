Handys, E-Autos und Co. Neue Apple-Produkte? Auf diese Tech-Neuheiten können Sie sich 2023 freuen

Was ist Apples Plan für das Jahr 2023? Bereits in den vergangenen Jahren hat der Tech-Gigant seine Produktpalette regelmäßig vergrößert. Gerüchten zufolge soll sich der iPhone-Hersteller im neuen Jahr vor allem auf ein Produkt konzentrieren: ein Mixed-Reality-Headset. Darüber berichtete Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter. Dies ginge jedoch auf Kosten weiterer Neuheiten. IOS17 soll demnach weniger Änderungen bekommen und auch bei der Apple Watch, iPads und MacBooks soll sich nicht allzu viel tun. Nur beim iPhone lässt sich Apple voraussichtlich mal wieder nicht lumpen. Das iPhone 15 könnte laut dem Technik-Magazin Chip das bisher hochwertigste iPhone werden und mit einem Titangehäuse ausgestattet sein.