Verkehr in Düsseldorf Warum Google Düsseldorfs Stadtzentrum verlegt hat

Das Zentrum der Stadt liegt seit dieser Woche an der Berliner Allee, Ecke Steinstraße. Zumindest wenn es nach dem Internetriesen Google geht. Bislang wurde man von Google Maps in eine Fußgängerzone in der Altstadt gelotst, wenn man als Ziel nur „Düsseldorf“ (ohne konkrete Straße) eintippte. Nachdem die Verwaltung Druck machte, hat Google das am Montag geändert.