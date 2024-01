Neobroker und Bank Wie seriös ist Bezahlkarte von Trade Republic?

Er hat sich die Bedingungen der neuen Bezahlkarte von Trade Republic genauer angeschaut. Erst einmal höre sich das Angebot nicht schlecht an, schließlich sei ein Anreiz zum Sparen immer sinnvoll, sagt Riechmann. Wer die Saveback-Funktion der Bezahlkarte nutzen möchte, muss nicht nur ein Konto bei Trade Republic eröffnen, sondern auch einen Sparplan für 50 Euro für den kommenden Monat erstellen. Das bedeutet konkret: Um ein Prozent pro Einkauf zu sparen, muss man mindestens 50 Euro pro Kalendermonat in einen oder mehrere Sparpläne investieren. Allerdings werden nur die angerechnet, bei denen man einmal in der Woche, zwei Mal im Monat oder einmal im Monat einzahlt – vierteljährliche Sparpläne sind ausgenommen. Soweit, so gut.