Dritte Generation im Test Apple TV 4K - kleiner, schneller, sparsamer

Mit Blick auf seine Fähigkeiten ist so ein Apple TV 4K ganz schön unscheinbar. Die Box bietet Zugang zu TV- und Musikstreaming, Apps, Spielen und Fitnessangeboten. Und sie kann das Smart Home steuern. Das alles steckt in einer kleinen Box zum Anschluss an den Fernseher, die in der dritten Generation nun auch noch um ein Fünftel kleiner ausfällt. Zeit für einen genauen Blick.