Smarte Uhr im Test Google Pixel Watch - ist die Smartwatch ihr Geld wert?

So lässt sich beispielsweise zwischen arabischen Ziffern, römischen Ziffern oder unbeschrifteten Strichen auswählen. Außerdem kann man festlegen, was jede der bis zu vier Komplikationen anzeigt, etwa das aktuelle Wetter, die absolvierte Schrittzahl oder den Batteriestand der Uhr. Außerdem kann man die Akzentfarbe jedes Zifferblatts den eigenen Vorlieben anpassen. Dabei gibt es jedoch noch den einen oder anderen Bug, so wird etwa eine bestimmte Komplikation für die Schrittzahl zwar in der Vorschau in der Handy-App, nicht aber auf der Uhr angezeigt.