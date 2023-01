Karaoke und digitales Whiteboard Mit iOS 16.2 erfüllt Apple die Wünsche vieler Nutzer

Darauf haben viele Nutzer gewartet: das ungeliebte Always-On-Display bekommt endlich ein Update. Die Funktion, die Apple mit dem iPhone 14 einführte, sorgte bei vielen Nutzern für Ärger. Denn im Gegensatz zu Android-Smartphones zeigt das iPhone in diesem Modus viele überflüssige Dinge an. So ist beispielsweise dauerhaft das Hintergrundbild zu sehen. Nun reagierte Apple auf die Beschwerden der Nutzer und ermöglicht es, das Hintergrundbild im Always-On-Display zu deaktivieren. Außerdem lässt sich individuell einstellen, welche Informationen angezeigt werden sollen.