Ratgeber TV Neuer Fernseher - was bei Größe und Bild zählt

Ergonomischen Abstand ausrechnen - Der ergonomische Betrachtungsabstand in Zentimetern lässt sich den Angaben zufolge über die Formel „Displaydiagonale in Zentimetern mal 2,5“ ermitteln. Beträgt also beispielsweise die Distanz zwischen Sofa und Fernseher 3,50 Meter, eignet sich ein Gerät mit einer Diagonale von 55 Zoll (rund 140 Zentimeter). Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern.