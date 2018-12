Kolumne „Total digital“: Leben im digitalen Darwinismus

Düsseldorf Bundesarbeitsminister Heil will Deutschland fit machen. Das ist auch dringend nötig.

Die Digitalisierung stellt unsere Wirtschaft auf den Kopf. Beispiel Einzelhandel: Just letzte Woche, als die einstigen Konkurrenten Karstadt und Kaufhof ihre Fusion besiegelten, verkündete Amazon seinen erfolgreichsten Handelstag in der Geschichte des Unternehmens.

Der Online-Versandhändler plant in New York und Virginia nicht eine, sondern zwei neue Konzernzentralen mit bis zu 50.000 neuen Jobs. Unterdessen bangt in Deutschland die rund 32.000 köpfige Belegschaft von Karstadt und Kaufhof um ihre Zukunft.

Hubertus Heil nennt das „Qualifizierungschancengesetz“ - oder wie Evolutionstheoretiker Charles Darwine: „survival of the fittest“. In Zeiten des Wandels sind es nicht die Stärksten, die überleben, sondern diejenigen, die sich am schnellsten anpassen.