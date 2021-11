Bürowelt in Düsseldorf : Sephora eröffnet neue Zentrale

Düsseldorf 60 bis 70 Mitarbeiter ziehen in den ersten Stock der Schadow Arkaden. Direkt darunter befindet sich der Flagshipstore, in dem nun besonders gut neue Ideen ausprobiert werden können.

Sephora Deutschland hat am Freitag seine neue Zentrale bezogen. 60 bis 70 Mitarbeiter der Kosmetikmarke sitzen auf 1000 Quadratmetern über dem unternehmenseigenen Flagshipstore in den Schadow Arkaden, die zur Rheinische Post Mediengruppe gehören.

Für den Einzug waren Rolltreppen ausgebaut und Decken eingezogen worden. Die vorgezogene Fassade ist nun durchverglast. Per Aufzug sind Büro und Geschäft verbunden. „Diese Verzahnung ist uns sehr wichtig“, sagt Geschäftsführer Björn Überschär. So könnten viele Ideen direkt ausprobiert werden. Was funktioniere, werde auf andere Stores ausgerollt. Das galt etwa für Bestellungen im Netz und Abholungen im Geschäft oder die Nutzung einer App zur Analyse der Haut eines Kunden vor einer Behandlung. Insgesamt gibt es in Deutschland sechs Stores und 17 Shops bei Galeria Karstadt/Kaufhof (wie auch an der Kö).