Gamescom 2018: Fünf Sterne Deluxe und Kettcar beim City Festival

Die Gamescom bringt nicht nur die Welt der Videospiele nach Köln, sondern auch einige echt spannende Musik-Acts. In diesem Jahr sind zum Beispiel die Hip-Hop-Gruppe "Fünf Sterne Deluxe" und die deutsche Rockband "Kettcar" mit dabei.

Neben der Gamescom hat sich das "Gamescom City Festival" über die vergangenen Jahre fest im Herzen der Stadt etabliert: Neben nationalen und internationalen Top-Acts lassen sich auch viele kölsche Urgesteine auf den zahlreichen Bühnen der Stadt blicken. Zu den größten Event-Plätzen gehören auch 2018 die Bühnen am Hohenzollernring und am Rudolfplatz.

Abseits der Bühnen gibt es auch wieder ordentlich was für zwischen die Beißerchen: Auf dem Street Food Markt locken zahlreiche Food Trucks mit leckeren Speisen aus aller Welt. Egal ob Fleisch oder Fisch, vegan oder vegetarisch, süß oder sauer - hier findet ganz sicher jeder was zum Futtern nach dem anstrengenden Tag auf der Messe!

Übrigens: Wer keine Lust auf "Pokémon Go" hat, darf sich natürlich auch ganz klassisch an PlayStation 4 und Xbox One vergnügen. Zahlreiche Spielstationen sollen in der Nähe der Bühnen aufgestellt werden und für Abwechslung sorgen.