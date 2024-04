Live-Konzert in Mönchengladbach Plexiphones feuern Vorfreude auf Rock-Festival im Sparkassenpark an

Nur noch gut drei Monate und die Plexiphones stehen mit so renommierten Bands wie Mando Diao und Fury in the Slaughterhouse beim Rockfestival namens BOB-Fest im Sparkassenpark auf der großen Bühne. Ein großartiger Erfolg für eine Band, die mit eigenen Songs bereits eine Menge bewegt hat. Zur Einstimmung auf das eintägige Festival mit sechs Bands, organisiert von Veranstalter Michael Hilgers, seinem Team und Radio BOB, konnten sich die Fans am Freitagabend (19. April 2024) im Szene-Club Messajero einen ersten Vorgeschmack holen.