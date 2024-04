Familien in Grevenbroich Erstes Lollipop-Festival soll Kinder und Eltern begeistern

Drei Stunden Party für jung und alt: Das verspricht das Lollipop-Festival für Familien, das am Samstag, 27. April, von 14 bis 17 Uhr im Festzelt auf dem Marktplatz in Wevelinghoven über die Bühne geht. Geboten wird ein buntes Programm, das sich gleichermaßen an Kinder wie Erwachsene richtet.