Gamescom 2023 Darkest Files: Auf der Jagd nach Nazi-Verbrechern

Spiele und Geschichtslektionen haben etwas gemeinsam: Sie bleiben vor allem dann im Gedächtnis, wenn sie starke Emotionen auslösen. Wer betroffen ist und fast schon Tränen in den Augen hat, vergisst das Erlebte nur langsam. So ging es uns bei „Through the Darkest of Times“ (Durch die dunkelste aller Zeiten) von Paintbucket Games, in dem wir Widerstand gegen das Nazi-Regime geleistet haben – und dabei oft versagten, aber dennoch nicht aufgaben. Trotz aller Schrecken, die wir erlebt haben oder von denen wir nur hörten. In der Überzeugung, diesen Kampf gegen eine menschenverachtende Ideologie niemals aufzugeben. Weder damals noch heute. Angesichts der politischen Entwicklungen war und ist diese Botschaft aktueller denn je.