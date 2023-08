Gamescom 2023 Kann Starfield die Erwartungen erfüllen?

Dennoch: Die Minen wirken echt und belebt. Und die Dialoge sind so, wie man es aus dem Klischee-Buch der cineastischen Darstellung von Minen erwarten würde. Die Vorarbeiterin führt uns in die Arbeit ein und gibt kernige Anweisung an andere Arbeiter. Dabei wird sie von einem Kollegen begleitet, der das alles mit seinen Kommentaren entspannt. Das ist zwar stimmungsvoll und atmosphärisch inszeniert. Erzählerisch ist es aber noch nicht der große Wurf. Aber es ist auch nur der Einblick in eine zusammengefasste erste Mission, die uns in das Spiel und die Mechaniken einführen soll. Und das funktioniert.