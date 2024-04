Auftakt vom City-Lauf 2024 in Korschenbroich Strahlender Sonnenschein beim Startschuss zum Kids-Lauf

Markus Bresser, Geschäftsführer der City-Lauf GmbH, strahlte übers ganze Gesicht: „Wir haben – Stand jetzt – 3278 Meldungen. Und an den Nachmeldestellen ist es voll.“ Bis 30 Minuten vor Start eines jeden Laufes können sich noch bis zum Nachmittag weitere Läufer anmelden. Dass sich so viele Menschen, vor allem Familien, an der Strecke eingefunden haben, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass das Wetter mitspielte: Mit gerade mal acht Grad Celsius war es zwar ordentlich kalt, aber sogar die Sonne kam zum Startschuss raus. Mehr als 2300 Kinder und Jugendliche werden an diesem Sonntag, 21. April, beim City-Lauf in Korschenbroich auf der Strecke sein.