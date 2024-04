City-Flohmarkt in Dormagen Goldene Buddhas unter grauem Aprilhimmel

Die Regeln für den City-Flohmarkt sind leicht, denn im Endeffekt gibt es nur eine einzige: Alles geht, außer Neuwaren. Von kunterbuntem Spielzeug bis hin zu alten Büchern und Kleiderstangen voller Mänteln und Taschen ist alles mit dabei. Was neu war in diesem Jahr? „Die Standbuchung und der Bezahlvorgang für die Flohmärkte sind zum ersten Mal digital. Darüber freuen wir uns wirklich sehr“, betont Sandra Just. Mithilfe des Ticketing-Systems „Pretix“ hat das Stadtmarketing den Buchungsprozess zu Jahresanfang digitalisiert. Statt Hin und Her per E-Mail oder am Telefon, wird der Vorgang nun elektronisch abgewickelt, Bezahlung inklusive. „Wir schaffen damit eine neue Servicequalität für unsere Teilnehmer, die ihre Buchung unabhängig von der telefonischen Verfügbarkeit eines Ansprechpartners zu jeder Zeit vornehmen können“, berichtet Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Laut Organisatorin Just sind alle Händler problemlos auf die Online-Variante umgestiegen.